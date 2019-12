Bari, le pagelle di metà stagione: Di Cesare comandante, Antenucci è l'oro biancorosso

Un secondo posto val bene un giudizio positivo ad ampio raggio. Nonostante un avvio tra tante difficoltà ed un cambio di allenatore, il Bari è riuscito a rimettersi in carreggiata e a chiudere la prima parte di stagione a nella parte altissima della classifica, sebbene a dieci punti dalla capolista Reggina. Valutazioni alte in particolare per il bomber Antenucci, per i difensori, per la caparbietà di Simeri. Delude parte della vecchia guardia (Floriano, Neglia), così come qualche acquisto estivo non ha ingranato (Kupisz, Ferrari). Ecco, dunque, i giudizi nel dettaglio, dal migliore al peggiore.

7,5: Mirco Antenucci presenze 18 gol 13: Basta la media gol per giustificare la palma del migliore. 12 dei 13 gol hanno portato punti, sotto porta ha segnato in tutti i modi: piede, testa, in acrobazia. Doveva essere il valore aggiunto, ha fatto la sua parte.

Vincenzo Vivarini panchine 15 punti 32: Imbattuto, 14 risultati utili di fila. Ha raccolto un gruppo in crisi di identità e ha conferito un’anima. Ha avuto il coraggio di osare di più cambiando il pur redditizio 3-5-2 nel più aggressivo 4-3-1-2. La Reggina è lontana, ma davvero non gli si poteva chiedere di più.

7: Valerio Di Cesare presenze 18 gol 2: Leader della seconda miglior difesa del girone C. Sta onorando con esperienza e carattere i gradi di capitano. In più, continua a dare il suo contributo pure in fase realizzativa.

Zaccaria Hamlili presenze 15 gol 2: Il migliore tra i centrocampisti. Salendo di categoria, è persino migliorato: per corsa, ritmo ed intensità, è irrinunciabile. E poi ha aggiunto due gol (con Ternana e Casertana) pesantissimi.

Simone Simeri presenze 17 gol 6: Ai margini nell’era Cornacchini, con Vivarini è diventato il gemello di Antenucci. Si carica un lavoro dispendiosissimo, ma negli ultimi due mesi ha aggiunto continuità realizzativa.

6,5: Pierluigi Frattali presenze 16 gol subiti 12: Carisma, sicurezza, senso del piazzamento sono di categoria superiore. In qualche circostanza ha blindato il risultato. Resta, però, qualche sbavatura (la brutta giornata di Avellino).

Alessio Sabbione presenze 19 gol 3: Il voto sarebbe ancora più alto se talvolta non cadesse in clamorose amnesie. Ci sono, però, molti aspetti positivi: sempre presente e con il minutaggio più alto (1.665’), ha segnato tre gol e garantito agonismo, tempra, determinazione.

Marco Perrotta presenze 19 gol 0: Anche lui presente in ogni match, è andato in crescendo. Centrale sinistro nel 3-5-2, terzino nel 4-3-1-2, ha mostrato dimestichezza in entrambe le posizioni.

6: Davide Marfella presenze 3 gol subiti 1: Solo tre gare, ma merita il voto. Perché sostituisce l’infortunato Frattali nel momento più delicato della stagione (proprio all’alba dell’era Vivarini) e se la cava subendo appena un gol.

Filippo Berra presenze 17 gol 0: Partito in sordina, si è poi appropriato del posto sulla corsia destra. Famoso per l’abilità nella spinta e per il vizietto del gol (sei nello scorso campionato), si è fatto preferire in fase di contenimento

Francesco Corsinelli presenze 11 gol 0: Minutaggio ridotto (solo 157’), ma grande utilità. Come rimpiazzo per i terzini, per i laterali o per le mezzali. Sarà ancora utile.

Filippo Costa presenze 17 gol 0: Pessimo avvio, poi una fase degna del suo valore da laterale nel 3-5-2, quindi l’apprendimento da terzino puro nel 4-3-1-2. La “gamba” è da ben altri palcoscenici: se trova costanza, potrà rivelarsi un fattore determinante al ritorno.

Raffaele Bianco presenze 15 gol 0: Arrivato l’ultimo giorno di mercato, è diventato immediatamente titolare. Magari non sempre è appariscente, ma la sua presenza è fondamentale per dare equilibrio ed ordine.

Andrea Schiavone presenze 14 gol 0: Si pensava potesse essere il regista, invece si sta rivelando una buona mezzala nel 4-3-1-2. In tale posizione, ha aumentato il palleggio della mediana biancorossa. Ha le qualità per fare ancora meglio ed il tiro per contribuire in zona gol.

Theophilus Awua presenze 15 gol 1: Ottime prestazioni alternate a prove più disordinate. Per corsa ed intraprendenza può dare molto alla causa. Nel conto, un gol prezioso contro il Catanzaro.

Giovanni Terrani presenze 16 gol 2: È un esterno, ma si sta impegnando a reinventarsi trequartista. Tecnica, passo e giocate sono un lusso per la C: ha segnato pure due gol decisivi (contro Vibonese e Potenza). Deve, però, limitare i frangenti in cui sembra assente dalle gare.

Eugenio D’Ursi presenze 8 gol 0: Voto di incoraggiamento. Per le doti che ha fatto solo intravedere (dribbling, agilità) prima di arrendersi ad un lungo stop. Se ingrana, sarà un rinforzo importante per il ritorno.

5,5: Michael Folorunsho presenze 8 gol 0: Arrivato tra tante aspettative dopo essersi rivelato a Francavilla, ha patito l’infortunio di inizio campionato. Le sue progressioni poderose ed il tiro spesso letale sono rimasti nell’immaginario. La realtà ha mostrato pasticci e ghirigori. Deve ritrovarsi.

Manuel Scavone presenze 12 gol 0: Dovrebbe essere la mezzala tattica perfetta per fisicità e tempi di inserimento. È rimasto imbrigliato tra vari intoppi fisici che gli hanno impedito di raggiungere uno standard atletico accettabile.

Samuele Neglia presenze 8 gol 0: Encomiabile per volontà, ma davvero troppo leggerino. I guizzi irresistibili in D, sono rimasti strozzati. Non ha convinto e sembra destinato alla cessione: lo cercano Lecco, Gozzano, Imolese. Che farà il ragazzo?

5: Franco Ferrari presenze 12 gol 1: Un corpo estraneo. Non è mai sembrato brillante, poi poco adatto al calcio di Vivarini. Un gol al Rieti e ora sarà ceduto: le richieste (Piacenza e Catania) non gli mancano.

Roberto Floriano presenze 9 gol 0: Il top player della scorsa stagione, è depotenziato. Non più uno scatto bruciante, gli avversari che saltava come birilli sono diventati ostacoli insormontabili. Vivarini ha provato a reinventarlo trequartista, ma è rimasto apatico. Vicino al Palermo.

4,5: Tomasz Kupisz presenze 10 gol 0: In estate era stato tra i più convincenti e aveva esordito al San Nicola con il gol alla Paganese in Coppa Italia di C. Ma una volta scattato il campionato si è perso: impacciato, sempre a disagio.