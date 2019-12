Regalia spinge il Bari: «Guai ad arrendersi»

BARI - Il Bari nel cuore. Anche a distanza. Non potrebbe essere diversamente per Carlo Regalia che con i galletti ha trascorso davvero una vita prima da allenatore (1972-74), quindi da direttore sportivo (dal 1981 all’83), infine da direttore generale dal 1993 al 2003. Sotto la sua regia è nato il mitico Bari dei baresi del 1981-82, quindi l’epopea di una squadra che dal 1994 al 2001 ha disputato sei campionati di serie A e solo tre di B. A 85 anni, il dirigente di Gallarate è sempre aggiornatissimo su ogni avvenimento del calcio ed i galletti restano sempre in testa ai suoi pensieri. «Tifo per il Bari sempre e comunque», afferma. «Non solo per le enormi soddisfazioni professionali ottenute, ma anche perché è una piazza che entra nel sangue. Il popolo biancorosso ha sofferto troppo: spero che il 2020 sia l’anno del rilancio».



Pensa che la truppa di Vivarini possa farcela a centrare la B nonostante i 10 punti di distacco dalla vetta?

«C’è un intero girone di ritorno da giocare. È vero: la distanza dalla Reggina è notevole, ma non incolmabile. La sfortuna del Bari è stata proprio trovare un complesso che non perde un colpo. Ma attenzione: anche ai calabresi potrebbe capitare di perdere qualche punto per strada. E magari ritrovarsi con i biancorossi che inseguono a quattro o cinque punti potrebbe generare ansie».



La prima parte della stagione del Bari?

«Il giudizio è più che buono. Qualche stento iniziale è compensato dall’ottima striscia utile centrata da Vincenzo Vivarini. 14 risultati utili di fila hanno un significato preciso: la squadra ha trovato equilibri e stabilità. Il presupposto ideale per un girone di ritorno ad alta intensità».



Ritiene che sia indispensabile intervenire sul mercato per aumentare il ritmo?

«Non penso proprio che sia necessaria una rivoluzione data la costanza di rendimento. Poi è chiaro che ogni squadra sia perfettibile. Dato che Vivarini è entrato in corsa, magari chiederà qualche elemento che incarni il suo calcio».



Che tipo di mercato è quello invernale?

«Si ha meno scelta rispetto alla campagna trasferimenti estiva ed io sono sempre stato di un’idea: non si deve comprare per riempire, ma solo se si può realmente migliorare un complesso con elementi funzionali. Paradossalmente è meglio anche un investimento corposo su un profilo che ti fa fare il salto di qualità e magari sia utile pure in futuro, anziché riempire la rosa con giocatori destinati ad avere poco spazio. Venendo dalla D e tornando nel professionismo, il Bari ha dovuto cambiare molto: data la quantità di operazioni effettuate tra luglio e agosto, la quadratura si è trovata anche con relativa velocità. Serve eventualmente qualche puntello, di qualità».



E se non bastasse per arrivare primi?

«Allora sarebbe fondamentale blindare il secondo posto attuale per affrontare i playoff nel miglior modo possibile e con il minor numero di gare. E in tal frangente sarà determinante il pubblico: un San Nicola con 50mila spettatori sarebbe il più forte dei top player».

Questione di cuore

«Èuna città che ti entra dentro al di là della questione lavorativa. Spero che nel 2020 i tifosi possano davvero festeggiare».