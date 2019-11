Vivarini: «Contro la Paganese solo applausi per la squadra, vittoria meritata»

«Siamo andati oltre le nostre difficoltà». Lo afferma con soddisfazione e orgoglio, Vincenzo Vivarini. Perché vincere la gara di Pagani, con merito e su un terreno reso pressochè impraticabile dalla pioggia è un’impresa da accogliere con soddisfazione. Non solo. Dalla Campania giungono punti pesanti che consentono di restare al passo delle prime quattro in classifica e di accorciare le distanze dalla Ternana, ora lontana appena lunghezza. «Vincere questa gara era fondamentale», commenta l’allenatore biancorosso. «Ogni gara per noi è fondamentale. Ma questa sfida ha avuto una serie di problematiche oggettive. Innanzitutto, la Paganese in casa sa far fruttare il fattore campo: si chiudono bene e ripartono con efficacia. È venuto fuori un match in cui a dominare è stato il carattere: giocare e correre su un terreno completamente inghiottito dal fango era impossibile. Eppure, ci abbiamo provato. La squadra ha voluto con tutte le forze questa vittoria che ha ottenuto giustamente».

Il tecnico originario di Ari entra nelle pieghe della gara. «Nel primo tempo abbiamo accusato maggiori intoppi nello sviluppo della manovra», commenta Vivarini. «La Paganese era più fresca, è riuscita a contrastarci meglio e a impedire i rifornimenti alle punte. Nella ripresa, invece, siamo venuti fuori con maggiore personalità. Con il nuovo assetto (il 4-3-1-2, ndc) è importante il lavoro della difesa che ha interpretato al meglio il compito mantenendo sempre la linea alta, in modo da far rimanere lontane dall’area le punte campane. Non a caso, abbiamo sofferto pochissimo. In più, siamo riusciti a trovare le punte con maggiore continuità. Devo fare i complimenti a Simeri: si è sacrificato moltissimo lottando su mille palloni. Ha creduto pure nella respinta del portiere sul tiro di Schiavone generando l’assist per il bel gol di Antenucci. La coppia di attaccanti sta perfezionando l’intesa in ogni sfida con maggiore profitto».

La striscia di risultati utili arriva quindi a dieci, ripartita in sei vittorie e quattro pareggi: la doppia trasferta a Bisceglie e Pagani ha portato il massimo bottino. Eppure, la Reggina capolista è sempre lontana otto lunghezze. Ieri ha ottenuto l’intera posta senza manco giocare contro il Rieti che, devastato dai problemi societari, non si è presentato all’incontro con i calabresi. «Non dobbiamo esaltarci per la serie positiva», afferma Vivarini. «Per noi questi risultati devono rappresentare la normalità. Per ora non abbiamo fatto nulla di eccezionale. La Reggina? È assurdo che continuino ad accadere vicende come quelle del Rieti. Ogni anno si dice che tali casi vanno estirpati, eppure si verificano puntualmente. I calabresi, tuttavia, non hanno colpe se i loro avversari non sono scesi in campo. Dobbiamo guardare al nostro percorso, però. Domenica prossima affronteremo una compagine temibile e super attrezzata come il Teramo e dovremo disputare un match di alto livello per spuntarla. Questo è il nostro compito. Degli altri non deve interessarci. Sono sicuro che se arriveremo a sviluppare tutte le nostre potenzialità, non mancheranno le possibilità di concorrere per il nostro obiettivo».