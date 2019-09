Bari, Vivarini: poche chiacchiere e lavorare

«C'è da lavorare in sinergia. Sono arrivato lunedì sera. Devo conoscere tutto, nel calcio sono importanti i particolari. Ieri contro il Monopoli ho guidato la squadra in una partita che mi ha consentito di vedere e valutare i giocatori, prendendo atto dei valori e delle difficoltà. Poche chiacchiere, testa bassa e lavorare": così si è presentato oggi al San Nicola il nuovo tecnico del Bari Vincenzo Vivarini.

L’allenatore è stato introdotto dal presidente del club, Luigi De Laurentiis che ha augurato il «benvenuto» al nuovo responsabile tecnico della squadra. "Dobbiamo affrettare la crescita. Con il Monopoli - ha aggiunto Vivarini - ho visto una squadra che ha voglia di apprendere. Ho riscontrato in avvio l’atteggiamento giusto, abbiamo tenuto in mano la partita, con baricentro alto e con il pallino del gioco. Ci vuole mentalità vincente, dobbiamo andare a dominare su tutti i campi», ha specificato Vivarini.

Il nuovo tecnico ha elogiato il bomber Antenucci ("lo conosco dalle giovanili del Giulianova"), ipotizzando che possa giocare con un compagno al fianco o con due esterni, e per il centrocampo ha evidenziato come per la regia le opzioni possibili non possono prescindere dai centrocampisti Bianco e Schiavone.