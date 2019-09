Bari, Vivarini in campo al San Nicola in match contro Monopoli

Il Bari riparte da Vincenzo Vivarini: il club di Luigi De Laurentiis, dopo aver esonerato domenica sera l’allenatore Giovanni Cornacchini (in seguito alla sconfitta in trasferta con la Virtus Francavilla), si affida all’ex tecnico dell’Ascoli che in giornata ha rescisso il contratto con marchigiani. A stretto giro arriverà l'ufficializzazione dell’ingaggio di Vivarini, già arrivato allo stadio San Nicola: del suo staff potrebbe far parte Andrea Milani, ex calciatore che in passato ha indossato la maglia dei pugliesi.

Vivarini ha vinto la concorrenza di Castori, Calabro e Baroni e si cimenterà con il campionato già mercoledì, guidando la squadra contro il Monopoli al San Nicola: è un estimatore di uno dei tecnici più amati a Bari, Enrico Catuzzi, e sul piano tattico non si è mai caratterizzato per essere integralista di un modulo. Dovrà ora avere ben presente la priorità della società, che ha investito ingenti capitali nella formazione di una rosa con tanti ex serie A: l’obiettivo è la promozione diretta tra i cadetti.