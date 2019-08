Frattali per tre volte decisivo: Hamlili lotta senza risparmio

Frattali 7,5

Tre volte decisivo: salva il vantaggio e mette in vista la firma sui tre punti.

Berra 6

Spinge pochissimo ma dietro fa buona guardia e mura un tiro insidioso.

Perrotta 6

Rileva Berra e il Bari passa al 3-5-2. Lotta in mezzo, con piglio e decisione.

Sabbione 6

Con grinta, determinazione e fisico regge, limitando al minimo gli errori.

Di Cesare 6

Talvolta vacilla, ma mette diverse toppe. Con la consueta personalità.

Costa 6

Prova a liberare la corsa per ribaltare l’azione, preciso nelle chiusure.

Corsinelli 6

Nella bagarre finale se la cava badando all’essenziale.

Kupisz 6

Gara di fatica, prima da esterno, poi da mezzala.

Hamlili 7

Sradica palloni, lotta senza risparmiare una stilla di energia.

Scavone 6

Da centrale puro perde la capacità di l’inserimento. Ordinato, tuttavia.

Terrani 6,5

È sempre tra i più intraprendenti. Con un gioco di prestigio, si procura il rigore dell’1-0.

Schiavone 6

Prova a dare ordine, i ritmi più alti lo mettono in difficoltà.

Ferrari 6

Non va al tiro, ma la sua fisicità contribuisce a tenere il Bari alto nel primo tempo.

Simeri 6,5

Corre come un ossesso. Trova la sponda per lo 0-2 di D’Ursi.

Antenucci 6,5

Pochissimi rifornimenti, non ha occasione di sciorinare il suo talento. Ma sul rigore è perfetto: il suo gol mette la gara sui binari giusti.

D’Ursi 6,5

In meno di 15’, trova la rete: scatto e destro preciso per chiudere i conti.

Cornacchini 6

Rivolta il Bari alternando quattro moduli: segno che forse la formula giusta ancora non c’è. Tuttavia, la concretezza ed il risultato gli danno ancora una volta ragione.