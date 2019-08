Date e orari della serie C, Bari in campo quasi sempre di domenica

La Lega Pro ha reso noto il programma di orari, anticipi e posticipi relativo al girone d’andata del campionato 2019-20 per i tre gironi. Il Bari giocherà sempre di domenica con due sole eccezioni: un posticipo al lunedì contro la Reggina in diretta su Raisport ed un anticipo al sabato che coinciderà con la trasferta di Picerno. I turni infrasettimanali saranno entrambi in casa (Monopoli e Catanzaro) alle 20,45. Ecco, il dettaglio: Sicula Leonzio-Bari (25-8, alle 17,30), Bari-Viterbese (1-9, 17,30), Rieti-Bari (8-9, 17,30), Bari-Reggina (16-9, 20,45), Francavilla-Bari (22-9, 17,30), Bari-Monopoli (25-9, 20,45), Picerno-Bari (28-9, 20,45), Bari-Cavese (6-10, 15), Bari-Ternana (13-10, 17,30), Avellino-Bari (20-10, 17,30), Bari-Catanzaro (23-10, 20,45), Catania-Bari (27-10, 15), Bari-Vibonese (3-11, 15), Bisceglie-Bari (10-11-17,30), Paganese-Bari (17-11, 15), Bari-Teramo (24-11, 17,30), Rende-Bari (1-12, 15), Bari-Potenza (8-12, 17,30), Casertana-Bari (15-12-17,30). L’anno solare si chiuderà con Bari-Sicula Leonzio del 22 dicembre, quindi sono previste due settimane di stop e si riprenderà il 12 gennaio, senza soste fino al 26 aprile, fine della regular season.