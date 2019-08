Bari, assegnati numeri e maglie, Antenucci 7. Il 10 sarà Floriano

Si avvicina la partenza ufficiale della nuova stagione con il primo impegno che vedrà il Bari impegnato in Coppa Italia di Serie C domenica prossima al San Nicola contro la Paganese.

La società biancorossa ha pertanto ufficializzato i numeri di maglia della rosa. Come da pronostico Antenucci conserverà il 7, suo numero storico, mentre a Roberto Floriano sarà ceduta la maglia n. 10 appannaggio di Franco Brienza nelle ultime stagioni. Di seguito la numerazione completa:



1. Frattali

3. Perrotta

4. Costa

6. Di Cesare

7. Antenucci

8. Hamlili

9. Simeri

10. Floriano

11. Neglia

12. Liso

13. Sabbione

14. Bolzoni

16. Corsinelli

17. D’Ursi

18. Kupisz

19. Ferrari

20. Folorunsho

21. Feola

22. Marfella

23. Schiavone

24. Cascione

26. Berra

27. Terrani

29. Scavone