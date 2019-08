La festa del Sud premia il Bari. A Salerno vittoria griffata

È il Bari ad aggiudicarsi la prima edizione del triangolare “Carmine Rinaldi” organizzato dalla Salernitana per celebrare il Centenario dalla fondazione. Allo stadio Arechi di Salerno i biancorossi vincono entrambe le gare contro la Reggina (ai calci di rigore) e la padrona di casa Salernitana.



Bari-Reggina 0-0 (4-2 dopo i calci di rigore)

BARI (4-3-3): Frattali, Corsinelli, Di Cesare, Sabbione, Costa; Bolzoni, Hamlili, Feola; Neglia, Simeri, Terrani. All. Cornacchini. REGGINA (3-5-2): Guarna, Loiacano, Bertoncini, Rossi; kiwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Reginaldo, Bellomo. All. Toscano. Arbitro: Miele di Nola. Rigori: Neglia (gol), Bellomo (g), Di Cesare (parato), Sounas (p), Costa (g), Loiacono (p), Simeri (g), Bianchi (g), Terrani (g).

Super Frattali e un Bari non proprio ispirato riesce ad impattare sullo 0-0 e poi superare ai rigori la Reggina nel primo match del triangolare. Sotto gli occhi di Aurelio e Luigi De Laurentiis, Cornacchini mischia le carte. Le migliori iniziative vengono dalle fasce, in particolare dal positivo Corsinelli e da Terrani che, quando si accende, mostra la sua abilità nel dribbling. I calabresi, invece, appaiono più sciolti: l’ex di lusso Bellomo chiama almeno tre volte Frattali all’intervento e scheggia pure la traversa su punizione. Il portiere biancorosso è decisivo anche su calcio piazzato di Reginaldo. I galletti si fanno vedere solo con una punizione di Neglia, eppure proprio allo scadere dei 45’ costruiscono l’opportunità più clamorosa del match con Hamlili che, dopo una discesa travolgente di Terrani, calcia alto dall’interno dell’area. Si va ai rigori. Frattali si supera su Sounas e Loiacono, il Bari va a segno con Neglia, Costa, Simeri e Terrani.



Bari-Salernitana 1-0

BARI (4-3-3): Frattali, Berra, Di Cesare (22’ Sabbione), Perrotta, Costa; Folorunsho, Hamlili, Scavone; Kupisz, Antenucci, D’Ursi (35’Terrani). All. Cornacchini. SALERNITANA (3-5-2): Micai, Karo, Billong, Migliorini; Cicerelli (27’ Pucino), Firenze, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Jallow, Giannetti. All. Ventura.

Un guizzo di Scavone condanna Giampero Ventura e consegna al Bari il trofeo del centenario. I biancorossi appaiono più convincenti. La fisicità di Folorunsho ricompatta la mediana nella quale continua a brillare Hamlili, in attacco si accende a sprazzi Antenucci. Bella l’azione del gol partita: Folorunsho recupera palla, Hamlili inventa l’assist per Scavone, perfetto nell’inserimento e nella conclusione che supera Micai. Inconsistente la reazione campana: la difesa pugliese regge con sicurezza, Costa in particolare si conferma un laterale completo nelle due fasi. Nel finale, con l’aprirsi degli spazi, emerge la corsa di Kupisz: il polacco in contropiede serve la palla del raddoppio ad Antenucci che spreca non inquadrando la porta da pochi passi. Tuttavia, Cornacchini ha tanti spunti per essere ottimista. Fisicità, tecnica e tante alternative.

La terza ed ultima gara del torneo Salernitana-Reggina è stata vinta dai calabresi 4-2 dopo i calci di rigore, i 45 minuti erano terminati 1-1 con le reti all’ 8′ di Calaiò e pareggio al 12′ di Doumbia. La classifica finale vede: Bari 5; Reggina 3; Salernitana 1.