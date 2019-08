Esposito ha convinto Cornacchini: arriva il giocatore in prova dal Napoli

Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento in sede. La mattina è stata dedicata al lavoro in palestra con parte finale dedicata alla tattica. Nel pomeriggio, invece, si sono svolte una serie di partite a tema ad alta intensità su una porzione di campo. Precauzionalmente hanno sostenuto allenamento differenziato i centrocampisti Scavone e Schiavone, mentre Floriano continua il programma di recupero dall’infortunio alla caviglia. Stamattina il Bari lavorerà ancora in mattinata, quindi nel pomeriggio partirà per Salerno per disputare in serata il triangolare del centenario. Sul mercato, intanto, si fa sempre più concreta l’ipotesi del tesseramento del giovane Giuseppe Esposito: il 20enne in prova dal Napoli ha convinto Giovanni Cornacchini che lo inserirebbe volentieri nel reparto dei centrali difensivi.