Bari, 600 abbonamenti venduti in 48 ore: la scalata verso l'alto piace

Seicento abbonamenti in appena 48 ore. Bari ha dato il primo, forte, segnale di voler seguire in massa la squadra biancorossa. Il dato è davvero sorprendente se si considera che il 30 ed il 31 sono state le giornate limitate alla formula «priority» sottoscrivibile esclusivamente con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Evidentemente, gli sforzi della società per proseguire a ritmi serrati la scalata verso l’alto unita alla possibilità (fornita dall’istituto di credito che figura tra gli sponsor biancorossi) di rateizzare la tessera stagionale (opportunità che resterà valida per l’intero mese di agosto) hanno creato la prima ondata di fiducia. Forte, quindi, è la curiosità per la risposta che scatterà fin da oggi, allorché saranno attivi tutti i canali per abbonarsi: on line sul sito sport.ticketone.it, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone, alla Biglietteria dello Stadio San Nicola. Fino al nove agosto, ogni abbonato dello scorso campionato avrà diritto alla prelazione sul proprio posto, nonché alla scontistica del 10% sul costo della tessera: opzione che sarà valida in ogni caso per i rinnovi, nonché per le donne e gli over 65. Se le premesse saranno rispettate, il desiderio del presidente Luigi De Laurentiis (superare quota 10mila abbonati) potrebbe realizzarsi in tempistiche da record.