Bari, il caldo abbraccio dei trecento aspettando il triangolare di Salerno

L’abbraccio dei baresi vince anche il periodo vacanziero. La prima seduta in sede del Bari ha portato all’antistadio addirittura 300 tifosi che hanno incessantemente sostenuto la squadra. Abbracci per tutti: gli esponenti della vecchia guardia, nonché la nutrita batteria dei nuovi, con la star Antenucci in testa. Un entusiasmo che vale come forte indizio anche in vista della campagna abbonamenti: circa una cinquantina sono le tessere stagionali già sottoscritte, approfittando dell’iniziativa varata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata fin dalla giornata di ieri e valida fino ad oggi. Cornacchini ha a disposizione l’intero gruppo, ad eccezione di Floriano, in recupero da un problema alla caviglia. Il tecnico marchigiano potrà quindi far ruotare l’intera rosa nel triangolare che si svolgerà domani sera a Salerno, contro Reggina e Salernitana: competizione organizzata in occasione del centenario della compagine campana che ha invitato i due club storicamente gemellati. I match (tre tempi da 45’) saranno visibili su Sky (canale 251) in formula pay per view, al costo di 6,99 euro.