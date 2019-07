Grieco e il Bari, partita speciale: "L'esordio sarà una forte emozione"

«Ho seguito in diretta il sorteggio: pescare il Bari all’esordio è una forte emozione». Parola di Vito Grieco, 48enne nato a Molfetta, oggi allenatore della Sicula Leonzio, ma transitato nel settore giovanile biancorosso nel 1991-92, senza esordire in prima squadra. Ex centrocampista, dopo la gavetta con Carpi, Molfetta, Fasano, Casarano e Nardò, è diventato un pilastro in B con Modena, Catania, Crotone e Spezia, dove ha chiuso la carriera dopo una parentesi alla Reggiana. Da allenatore, ha esordito alla Pro Vercelli nel 2018 ed ora si cimenterà con i siciliani nel girone C.

Vito Grieco, subito il Bari: che cosa prova?

«Sarebbe stata una partita speciale in ogni caso. Sono praticamente barese, ho sognato di vestire la maglia biancorossa. Strano incrociarli in C, ma la ripartenza dei De Laurentiis dopo il fallimento di un anno fa è convinta».

Conviene anche lei che i galletti siano una corazzata?

«Sulla carta, parliamo della squadra più forte della C. Da certi punti di vista, è meglio affrontare subito le big: se le trovi dopo un paio di mesi, quando ormai hanno terminato il rodaggio, puoi andare incontro a un massacro. Ma è pur vero che dovremo arrivare all’impegno in buona condizione per arginare le tante individualità di cui dispone Cornacchini. A proposito di Giovanni: sono felice che sia rimasto, se l’è meritato».

E’ stato mai vicino a giocare nel Bari?

«Sì, nell’estate del 2003: la trattativa era conclusa sulla base di uno scambio. Saltò tutto perché non si trovò la contropartita per il Catania. Peccato, sarebbe stata una grande soddisfazione della mia carriera».

Il girone C da tecnico sarà una novità anche per lei.

«Sul piano emozionale sarà grande calcio, tra piazze di grande tradizione come Bari, Catania, Reggio Calabria e Terni e tante realtà che hanno voglia di emergere. La Sicula è tra queste, ma dobbiamo crescere gradualmente, pensando innanzitutto a salvarci».

Tra i calciatori biancorossi, chi teme maggiormente?

«Troppo facile dire Antenucci. Ma che ci fa in serie C? Sarebbe decisivo in A. E poi indico Berra: l’ho allenato alla Pro Vercelli. Bari per lui può significare il grande salto. Ce ne sono pochi di terzini così: è bravo in marcatura e ha sviluppato una fase offensiva completa. Dovremo prepararci al meglio, consapevoli che il Bari ha tutto per disputare un torneo a parte».