«Non vedo l'ora di cominciare»: il commento di De Laurentiis

«Non vedo l’ora di cominciare», il commento a caldo del presidente Luigi De Laurentiis. «Lo scorso anno di questi tempi ci apprestavamo a costruire la società e la squadra a tempo di record. Eppure, l’esperienza in serie D è stata emozionante e siamo riusciti a vincere il campionato con qualche turno in anticipo. Ora siamo felici di essere in serie C in torneo ricco di grandi piazze e in una Lega che il presidente Ghirelli conduce con spirito innovativo. Il girone C è notoriamente contraddistinto da calore e passione, ma su tale aspetto non temiamo confronti: il nostro pubblico ci ha salutato a maggio con 20mila presenze al San Nicola e sono convinto che i tifosi ci seguiranno in quest’avventura con affetto ancora crescente perché Bari è una città innamorata del calcio». E a chi gli fa notare che la sua nuova creatura è già considerata un’autentica fuoriserie, De Laurentiis risponde con fermezza: «Ci aspetta un campionato difficilissimo: non possiamo assolutamente avere la testa già alla B».