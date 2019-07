Cornacchini: "Inizio valido da non prendere sottogamba"

«E’ un inizio valido, da non prendere sottogamba», dichiara il tecnico Giovanni Cornacchini. «L’ordine delle gare è relativo, sarà una banalità, ma gli avversari vanno affrontati tutti. Speriamo, piuttosto, di arrivare all’avvio del torneo con la giusta amalgama, visto che la nostra squadra è in gran parte rinnovata. Sono convinto che i tifosi saranno la nostra arma in più: Bari merita calcio di altissimo livello». Oggi, intanto, si svolgerà il penultimo allenamento nel ritiro di Bedollo: nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per gli acquisti virtualmente conclusi dell’esterno offensivo Eugenio D’Ursi (arriva dal Catanzaro) e del centravanti Franco Ferrari (dal Genoa). Entrambi saranno tesserati dal Napoli per poi passare al Bari, probabilmente con la formula del prestito biennale.