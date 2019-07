Bari, varati i calendari di serie C: il debutto sarà in Sicilia il 25 agosto

Incroci, segnali, ex di lusso. Il cammino del Bari in serie C (l’ultima apparizione dei galletti in tale categoria risale al 1983-84) è costellato da mille emozioni. Per la seconda volta di fila nella nuova era griffata dalla famiglia De Laurentiis, i biancorossi cominceranno il campionato in Sicilia: lo scorso anno la ripartenza dai dilettanti iniziò a Messina, stavolta il match che segnerà ufficialmente il ritorno in un campionato professionistico si svolgerà (il 25 agosto) a Lentini, patria della Sicula Leonzio. Prima curiosità: il tecnico del club siciliano è Vito Grieco, nato a Molfetta e transitato nel settore giovanile biancorosso nel 1991-92, senza mai esordire in prima squadra. Un sogno che l’ex centrocampista non riuscirà a coronare in una onorevolissima carriera vissuta a lungo in B con le maglie di Crotone, Modena, Catania e Spezia. La prima in casa è fissata all’1 settembre contro la Viterbese, quindi trasferta a Rieti, big match al San Nicola contro la Reggina ed un tris di derby appulo-lucani contro Francavilla, Monopoli e Picerno. Dopo aver ospitato la Cavese all’ottavo turno, arriva la parte più delicata del percorso con un poker di sfide contro avversari di grande blasone: Ternana, Avellino, Catanzaro e Catania, quindi una discesa sulla carta più morbida verso la fine del girone con l’impegno contro la Vibonese, il doppio turno in trasferta prima nella vicinissima Bisceglie, poi a Pagani per chiudere contro Teramo, Rende, Potenza e Casertana.