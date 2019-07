Ferrari e D'Ursi prima della fine del ritiro?Il club manager al lavoro per gli ultimi ritocchi

Due ufficialità ed altrettanti colpi in arrivo. Il Bari ieri ha annunciato gli ingaggi di Davide Marfella ed Andrea Schiavone. Il 20enne portiere che lo scorso anno ha vinto con i galletti il campionato di D ha trovato l’accordo per il trasferimento definitivo in Puglia sottoscrivendo un vincolo triennale. Stessa durata di contratto per Schiavone, dopo aver rescisso l’intesa con il Venezia. Per completare la prima fase di mercato, il club manager Matteo Scala proverà a far arrivare entro la fine del ritiro sia Franco Ferrari, sia Eugenio D’Ursi. Il 23enne centravanti italo-argentino ed il 24enne esterno si possono considerare acquisti virtualmente conclusi: si tratta soltanto su qualche dettaglio di ordine burocratico. Entrambi saranno comunque acquisiti dal Napoli che poi li girerà in prestito al Bari. Oggi e domani, intanto, sono in programma gli ultimi allenamenti in Trentino: sabato scatterà il rompete le righe.