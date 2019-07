Bari, un'iniezione di fiducia: col Pisa tanti spunti positivi

Battere una squadra di categoria superiore è comunque un’iniezione di fiducia. Sebbene si tratti soltanto di calcio d’agosto, ci sono tanti spunti positivi da cogliere nel 4-2 che il Bari cala sul Pisa, formazione iscritta al prossimo torneo di serie B. La ricerca di un gioco più armonico, innanzitutto. Una manovra palla a terra, in grado di coinvolgere tutti gli effetti e di azionare al meglio i movimenti e la classe del top player Antenucci. La rete con cui il centravanti molisano sblocca il match nasce proprio da una serie di scambi a centrocampo, culminati con l’invenzione di Hamlili per il centravanti che attacca la profondità e realizza con un preciso diagonale. Il centrocampista italo-marocchino autore dell’assist si conferma una pedina difficilmente sostituibile, così come impressionano la prestanza e le progressioni di Folorunsho, la corsa di Costa, l’infinita resistenza di Kupisz. Proprio sugli sviluppi di una punizione di Kupisz nasce il raddoppio firmato Perrotta, pronto all’inserimento dopo una spizzata a centro area. Altre due note. La prima: negli spazi aperti, il Bari può diventare devastante. Una volta passato in svantaggio, il Pisa ha prestato il fianco al contropiede del 3-1 pugliese, giunto su assist di Antenucci a Kupisz, abile a ribattere in rete di testa una respinta della difesa pisana sul tentativo di passaggio al centro dello stesso esterno polacco. La seconda: nella girandola di cambi della ripresa, spicca ancora la vena di Simone Simeri. Lo scatto e dribbling dell’attaccante napoletano vale il penalty che il numero nove realizza per il definitivo 4-2. Il 26enne partenopeo magari dimostra quindi di non temere la concorrenza di Antenucci e di volersi tenere stretta la maglia biancorossa. Un po’ indietro di condizione appare, invece, Scavone, così come Berra deve ancora inserirsi nei meccanismi di Cornacchini. «Siamo sulla buona strada», le parole del trainer marchigiano. «C’è molto da lavorare sul piano fisico e per trovare la quadratura giusta sul piano tattico. Però mi piace lo spirito di sacrificio, la voglia di aiutarsi e di cercare le giocate. Antenucci? Bisognerebbe dedicare una telecamera solo a lui per mostrare come un attaccante deve muoversi nel contesto di squadra: è davvero un trascinatore».