Ecco Berra, aspettando Perrotta. Ferrari e D'Ursi in dirittura d'arrivo

Ultimi fuochi di mercato per dare un volto pressochè definitivo alla rosa biancorossa. Anche ieri nel ritiro di Bedollo si è registrato un arrivo: è toccato, infatti, a Filippo Berra, 24enne terzino destro prelevato dalla Pro Vercelli. L’ufficialità dell’acquisto del laterale nato ad Udine, che ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Cornacchini, arriverà a stretto giro con la firma di un vincolo quadriennale. Soltanto ritardato (pare per motivi familiari) l’approdo in Trentino del difensore Marco Perrotta, ma l’ingaggio del 25enne difensore proveniente dal Pescara può dirsi concluso. Nelle prossime 48 ore dovrebbero essere perfezionate altre due operazioni da tempo impostate e relative al centravanti Franco Ferrari (Genoa) e all’ala Eugenio D’Ursi (Catanzaro). Sia il 23enne italo-argentino, sia il 24enne partenopeo saranno rilevati dal Napoli e girati ai galletti con la formula del prestito. Oggi, intanto, potrebbe essere stilato il calendario della prima fase di Coppa Italia di serie C: i pugliesi sono inseriti nel girone I, insieme ad Avellino e Paganese e scenderanno in campo (in gare di sola andata: se ne giocherà una in casa, l’altra in trasferta) in due date tra il 4, l’11 ed il 18 agosto.