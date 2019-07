Bari, ecco i prossimi impegni: dal Pisa alla coppa Italia

MConto alla rovescia per la fine della prima parte di ritiro precampionato. Il Bari lascerà presto Bedollo, dove la squadra si allena dal 13 luglio, per tornare nel capoluogo pugliese il 27. Prima di allora, però, i biancorossi saranno impegnati in un nuovo test amichevole, questa volta contro il Pisa. Tornata a casa, la squadra si concetrerà verso i primi appuntamenti ufficiale della stagione. In programma ad inizio agosto c'è infatti il debutto in Coppa Italia, con il Bari inserito nel mini girone con Avellino e Paganese. Prima, però, i biancorossi saranno protagonisti di un triangolare con Reggina e Salernitana.

I prossimi impegni:

24 luglio: Pisa, amichevole

27 luglio: fine ritiro e ritorno a Bari.

1 agosto: triangolare del centenario con Salernitana e Reggina a Salerno.

4 agosto: Coppa Italia di Serie C, primo turno.

11 agosto: Coppa Italia di Serie C, secondo turno.

25 agosto: Inizio campionato di Serie C.