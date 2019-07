Bari, finora spesi 5,5 milioni di euro: I De Laurentiis sono stati di parola

Il mercato non è ancora chiuso e continua a riservare, quasi giornalmente, nuovi arrivi nel ritiro di Bedollo. L’ultimo in ordine di tempo sarà quello di Berra dalla Pro Vercelli. Analizzando i valori riportati dal sito specializzato transfermarkt per ogni singolo giocatore, il mercato in entrata è costato ai De Laurentiis circa 5,5 milioni di euro. Di seguito il dettaglio dei valori stimati per ogni singolo calciatore arrivato. Antenucci e Costa rappresentano in termini di costi l’investimento più oneroso: 800mila euro a testa. A seguire Schiavone (700mila), Scavone (600mila), Sabbione, Berra e Perrotta (400mila), Frattali, Kupisz, Folorunsho e Terrani (300mila). L’elenco si chiude con Corsinelli (150mila). Se dovessero arrivare, come ormai sembra molto probabile, Ferrari dal Genoa (250mila) e D’Ursi (350mila) dal Catanzaro la cifra totale supererebbe i 6 milioni di euro. È evidente come per la Serie C, questo tipo di investimenti, rappresenti un vero e proprio lusso. La famiglia De Laurentiis è stata di parola.