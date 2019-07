La sostituzione dei seggiolini avverrà entro febbraio 2020

Ora è ufficiale: il Bari avrà la concessione dello stadio San Nicola per i prossimi cinque anni. La proposta del club biancorosso nel rispetto del bando comunale è stata valutata positivamente dalla commissione preposta. Oltre l’utilizzo dedicato alla prima squadra, l’offerta comprende progetti rivolti a ragazzi di età scolare, incontri con medici dello sport, nutrizionisti, preparatori atletici, arbitri di calcio, organi federali, psicologi. La società, inoltre, vuole continuare il progetto «Quarta categoria» rivolto a calciatori che manifestano deficit di natura cognitiva, così come è ipotizzata una collaborazione con la società di calcio femminile Pink Bari. Il club intende pure organizzare attività benefiche, convegni, mostre, tour nello stadio, oltre all’allestimento di uno spazio che ospiterà il museo storico dello Stadio San Nicola e i cimeli delle squadre del Bari. Il piano di manutenzione ordinaria prevede, invece, l’implementazione del sistema di videosorveglianza. «Per la prima volta abbiamo posto le condizioni per una concessione pluriennale dello stadio - spiega l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli - che permetterà di programmare con lungimiranza investimenti e attività. L’amministrazione si sta anche attivando per individuare le risorse utili alla sostituzione dei seggiolini che avverrà entro febbraio 2020».