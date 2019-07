Bari, squadra parte in ritiro: non ci sarà Brienza

Il Bari neo promosso in serie C parte domani dal capoluogo pugliese per il ritiro precampionato di Bedollo in Trentino. Della comitiva faranno parte gli otto confermati della passata stagione (Hamlili, Di Cesare, Simeri, Neglia, Floriano, Nannini, Bolzoni, Feola), e i nuovi Terrani, Frattali e Kupisz. Non ci sarà il capitano della passata stagione, Ciccio Brienza, che nei prossimi giorni scioglierà la riserva sul suo futuro sportivo. Da definire resta il calendario delle amichevoli precampionato: il 17 luglio ci sarà la sfida di lusso con la Fiorentina, mentre sono da confermare gli altri due impegni previsti in ritiro.(