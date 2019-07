Bari, perfezionata altra operazione: bloccato Terrani esterno offensivo

La dirigenza barese ha perfezionato un’altra operazione: bloccato, infatti, l’esterno offensivo Giovanni Terrani, 24 anni, cresciuto nell’Inter e transitato da Monza, Pro Patria, Lucchese e Perugia. Proprio in Umbria ha cominciato l’ultima stagione, per poi svincolarsi a gennaio dai grifoni e firmare fino a giugno per il Piacenza con cui ha disputato sei mesi conditi da 17 presenze e quattro reti. Un colpo virtualmente chiuso, quindi, che si unisce alle ali Kupisz (dall’Ascoli) e Bifulco (dal Napoli), al portiere Frattali (dal Parma), ai centrocampisti Corapi (dal Trapani) e Folorunsho (dal Francavilla). Restano vicinissimi pure l’at - taccante Ferrari (si stringe con il Genoa) ed il difensore Perrotta (Pescara), mentre in stand by è il dialogo per il Sabbione (Carpi). Si allontana, infine, il terzino Gaetano Letizia: il Benevento non intende al momento privarsene.