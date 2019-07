Bari, da oggi si accendono le luci. Pronto ad ufficializzare i primi nomi

Parte ufficialmente oggi il calciomercato. Matteo Scala e gli altri dirigenti del Bari hanno finora lavorato sodo, a luci spente, per assicurare a mister Cornacchini gli elementi giusti per il prossimo campionato. Tanti i nomi accostati al Bari, ma al momento poche le certezze. Mancando solo dieci giorni al raduno, si prevede una settimana incandescente sul fronte degli arrivi, volendo portare in ritiro da subito almeno una ventina di elementi. Vediamo la situazione. Ai soliti nomi noti confermati dalla scorsa stagione (Floriano, Simeri, Neglia, Di Cesare, Hamlili, Bolzoni e Feola) si sono aggiunti il portiere Marfella e, in extremis, il difensore Nannini. Sarà invece lasciato libero Giuseppe Mattera, baluardo delle difesa biancorossa lo scorso anno, già finito nel mirino del Taranto.

I primi colpi in entrata, ormai annunciati da tempo, dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore: Kupisz dall’Ascoli, Frattali dal Parma, Bifulco dal Napoli e Corapi dal Trapani, anche se per quest’ultimo ci sono da limare alcune questioni con la squadra siciliana. Rimangono in sospeso i difensori Sabbione del Carpi (sul quale pare esserci un interesse della Salernitana), Letizia del Benevento e Perrotta del Pescara. A centrocampo sempre vivo il dialogo per portare in biancorosso gli esterni Folorunsho dalla Virtus Francavilla e Baraye dal Parma. In attacco confermatissimo l’interesse per l’ariete Ferrari del Genoa, perdono invece consistenza le ipotesi Antenucci (su di lui Cremonese ed Empoli) e soprattutto Dany Mota Carvalho sul quale si è fiondata, in maniera decisa la Juventus.