Coppa Italia, in campo già dal 4 agosto: il campionato parte il 25

Sono state ufficializzate le date della prossima stagione del Bari. Si inizia con la Coppa Italia che partirà fra poco più di un mese: si disputerà, infatti, domenica 4 agosto la prima giornata della fase eliminatoria della competizione. A seguire altri due turni previsti l’11 e 18 agosto.

Per quanto riguarda il campionato, invece, i biancorossi cominceranno la loro nuova avventura domenica 25 agosto, disputando la prima giornata di campionato. L’ultima giornata della “regular season” sarà invece giocata il 26 aprile 2020. Previste due sole soste: il campionato, dopo la giornata che si disputerà il 22 dicembre, si fermerà il 29 dicembre e il 5 gennaio per la pausa invernale. Ci saranno anche 4 turni infrasettimanali che sono però ancora in fase di definizione.