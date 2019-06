Schenetti, centrocampista polivalente: il Bari non molla la presa sul giocatore

Si scalda il mercato del Bari. Se per le ufficialità di alcune operazioni occorrerà attendere probabilmente fino a fine mese, lo stato maggiore del club biancorosso sta intensificando i dialoghi per definire intese che andranno poi soltanto formalizzate. Si possono considerare affari pressoché conclusi gli acquisti dell’esterno polacco Tomasz Kupisz, 29enne in arrivo dall’Ascoli, del difensore centrale croato Anton Kresic, 23enne in scadenza di contratto con l’Atalanta, nonché del centrocampista Francesco Corapi, 33 anni, proveniente dal Trapani. A buon punto pure il discorso per il difensore Alessio Sabbione, 27 anni che dovrebbe essere rilevato dal Carpi. Prosegue anche la trattativa per assicurarsi Gaetano Letizia: il forte terzino 28enne appartiene al Benevento che non vorrebbe liberarsene se non a fronte di una congrua offerta. Tuttavia, il club manager biancorosso, Matteo Scala, non ha intenzione di mollare la presa e cercherà un punto di contatto con i campani. E’ affiorata un’idea relativa ad Andrea Schenetti, 28 anni, centrocampista polivalente: può disimpegnarsi sia da mezzala, sia da trequartista. E’ una colonna portante del Cittadella con cui milita da cinque stagioni, ma il suo vincolo con i veneti scadrà nel 2020. La società padovana ha sparato altissimo per un’eventuale cessione (la richiesta si aggira sul milione) ed al contempo sta provando a trattenere il ragazzo proponendogli un prolungamento di ben cinque anni. Schenetti, dal canto suo, è attratto dalla possibile avventura in una grande piazza: la situazione è in evoluzione. Le ultime ore, però, stanno producendo novità di grande rilievo. Sembra, infatti, che il Bari abbia ormai in pugno il portiere Pierluigi Frattali, 33 anni. Il club pugliese ha trovato un’intesa di massima con l’estremo difensore romano proponendo un contratto triennale e prolungando, quindi, il vincolo in essere con i ducali che scadrà nel 2021. Frattali, che in Emilia è stato il titolare del doppio salto dalla C alla A, sarebbe non solo la certezza per il presente, ma anche la guida perfetta per la crescita del giovane Marfella che sarà tra i confermati (grazie all’acquisto a titolo definitivo dal Napoli) della scorsa stagione. Con il Parma, inoltre, è vivo il dialogo per l’esterno offensivo Yves Baraye (compirà 27 anni il 22 giugno): da trovare, però, una formula che accontenti le parti poiché il senegalese percepisce un ingaggio vicino ai 500mila euro. L’altra pista che si sta battendo con vigore riguarda Mirco Antenucci: il 34enne attaccante della Spal ha mercato pure in A, ma è affascinato dalle lusinghe biancorosse. Peraltro, è in vacanza proprio nel territorio barese (tra Polignano e Monopoli) ed i contatti sono costanti: è ritenuto il terminale ideale per il gioco di Giovanni Cornacchini (che vuole un centravanti abile ad attaccare la profondità e dialogare con gli esterni) e per lui il presidente Luigi De Laurentiis (ieri ad Otranto per le riprese del nuovo film con Carlo Verdone) è pronto ad un sacrificio economico. L’eventuale arrivo di Antenucci non esclude quello dell’ariete Franco Ferrari per cui si tratta con il Genoa: sul 23enne italo-argentino è piombato pure il Monza ed il Bari non è intenzionato a partecipare ad aste se non per autentici top players. Infine, la società sta per dotarsi di un nuovo responsabile dell’area stampa e comunicazione: si tratta di Leonardo Pinto, pugliese doc che negli ultimi undici anni ha lavorato allo Spezia. Si prospetta, quindi, un ritorno nella sua terra per un professionista unanimamente ritenuto di gran valore.