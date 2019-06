Bari calcio mercato: è quasi fatta per Kupisz, Kresic e Corapi

Il club manager Matteo Scala prosegue l’opera di rafforzamento della squadra. Sono virtualmente concluse le operazioni in entrata relative all’esterno Kupisz (dall’Ascoli), al difensore Kresic (dall’Atalanta) e al centrocampista Corapi (dal Trapani ). A buon punto i dialoghi per il difensore Sabbione (Carpi), il terzino Letizia (Carpi), mentre si sonda la mezzala Schenetti (Cittadella).

Diverso il discorso per il centravanti Franco Ferrari. I biancorossi stanno provando ad acquistare la punta argentina dal Genoa ma c’è una concorrente importante da battere. Anche il Monza di Silvio Berlusconi starebbe pensando infatti al giovane calciatore ex Piacenza. Si prevede dunque una lotta serrata tra le due compagini che ambiscono entrambe alla vittoria del campionato di Serie C.

Continua a tenere banco anche l’ipotesi Antenucci. L’attaccante in forza alla Spal, spesso accostato ai binacorossi come rinforzo per la prossima stagione, è stato avvistato in vacanza a Polignano a Mare. Può essere un segnale di una possibile firma su un contratto che lo leghi al Bari per la prossima stagione?