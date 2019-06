In Trentino Bari-Fiorentina? Il club viola lancia l'idea

Comincia a delinearsi il programma delle amichevoli estive che i biancorossi affronteranno durante la preparazione in Trentino. Il nuovo Bari di Cornacchini, che sarà in ritiro a luglio in quel di Bedollo, potrebbe affrontare la Fiorentina del neo patron Commisso. La squadra di Montella, sarà difatti in ritiro nello stesso periodo, nella vicina Moena: da qui l’idea dell’amichevole rilanciata dal sito Fiorentinanews.com. Già due anni fa i galletti incrociarono i viola in un incontro amichevole in fase di preparazione. Il risultato in quell’occasione fu di 1-1 con gol di Improta per i biancorossi e di Baez per la Fiorentina.

Sarà l’occasione giusta per testare la nuova compagine biancorossa in vista del prossimo impegnativo campionato in Serie C.