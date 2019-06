Il Monopoli sulle tracce di Barreto, riparte dalla Puglia l'avventura ?

Potrebbe ripartire proprio dalla Puglia la carriera di Vitor Barreto. Dopo 43 mesi di inattività, all’età di 34 anni, l’ex attaccante del Bari ci riprova. È stato avviato un dialogo per un periodo di prova con il Monopoli. Se Vitor supererà i test atletici per verificarne la condizione fisica, sarà aggregato alla rosa per il ritiro estivo. Le ultime sue apparizioni sui campi di calcio risalgono al 2015, con il Venezia nei dilettanti: 2 le reti messe a segno su 5 partite disputate.

Tutti i tifosi biancorossi ricordano Barreto per i suo trascorsi con la maglia biancorossa. L’attaccante fu protagonista assoluto della promozione in A del Bari avvenuta nella stagione 2008-2009 sotto la guida di Antonio Conte, mettendo a segno 25 reti in 34 partite. E fu protagonista anche in Serie A nel 2009-2010 contribuendo con i suoi 14 gol a portare il Bari, allenato da Ventura, al 10 posto in classifica finale. In totale Vitor ha disputato 78 partite con i galletti segnando 43 gol e diventando, in appena 3 stagioni, il 10 miglior marcatore di tutti i tempi del Bari.