L'asse Napoli-Parma-Bari rappresenta una sinergia?

Continuano a circolare indiscrezioni sulle sinergie di mercato tra Napoli, Bari e Parma. Stando a quanto pubblicato da Tuttosport, il Napoli girerebbe in prestito ai ducali Rog e Ounas, di contro il Parma acquisterebbe dal Napoli Sepe per 7 milioni di euro e girerebbe in prestito al Bari alcuni dei calciatori di proprietà che non rientreranno nei piani della prossima stagione. I nomi che circolano sono sempre i soliti: da Ciciretti a Di Gaudio, da Dezi a Roberto Insigne, da Baraye a Noccioli passando per Da Cruz e Vacca. Staremo a vedere.