Scavone ritornerà al Bari? Si tratta per il centrocampista

Sembrerebbe vicino al ritorno in biancorosso Manuel Scavone. Il centrocampista di Bolzano classe ’87 (ma con origini lucane), che ha vestito nell’ultimo campionato la maglia del Lecce contribuendo con 19 presenze e 2 gol alla promozione dei giallorossi in Serie A, è attualmente di proprietà del Parma.

Ed è proprio con i ducali che la dirigenza barese pare stia chiudendo la trattativa. Il calciatore ha già vestito la maglia del Bari nella stagione 2011-2012 (21 presenze e 1 gol tra Serie B e Coppa Italia). Scavone è un centrocampista centrale molto tecnico, nonostante la sua imponente statura (1,87 cm.). È un mancino naturale, ed è stato impiegato anche come ala sinistra o come trequartista. Si tratterebbe, se confermato, di un rinforzo importante per i galletti neo promossi in serie C.