Bari e Lecce in ritiro in Trentino. E se si organizzasse un'amichevole?

Bari e Lecce saranno quest’anno in ritiro in Trentino nello stesso periodo. Dal 13 al 27 luglio a Bedollo il Bari, e dal 14 al 28 luglio a Santa Cristina di Val Gardena il Lecce. In linea d’aria saranno appena 55 km. a dividere le due compagini. Il calendario delle amichevoli estive è ancora in fase di preparazione: e se si pensasse ad un derby come amichevole estiva? L’idea è ardita ed intrigante al tempo stesso, e di sicuro attirerebbe un numero notevoli di supporters da una parte e dall’altra, tra i tanti vacanzieri pugliesi che in quel periodo affollano il Trentino. Campanilismo a parte, potrebbe essere una buona occasione per celebrare il calcio pugliese da quelle parti, e magari, in attesa di poter vedere le due compagini militare nella stessa serie, riassaporare il sapore del più sentito derby di Puglia. Il derby tra Bari e Lecce manca ormai da oltre 8 anni dai campi di gioco, da quel maledetto 15 maggio 2011: potrebbe essere l’occasione per cancellare quella brutta pagina di sport (se così lo vogliamo chiamare.. ) che ha marchiato il calcio barese e leccese…