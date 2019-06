Di Gaudio, biennale del Verona sfuma l'interesse del Bari

I biancorossi stavano pensando all’esterno offensivo Di Gaudio come rinforzo per la prossima stagione. A seguito della promozione in Serie A, l’Hellas ha pero inteso prolungare il suo contratto fino al 2021, riscattando il cartellino del classe 1989 dal Parma.

Al calciatore sarà offerto un contratto da mezzo milione di euro a stagione. Tramonta chiaramente, a questo punto, l’ipotesi di vedere il centrocampista con la casacca biancorossa.