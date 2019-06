Bari, in porta piace l'idea Gabriel, già numero uno del Perugia

Entrerà nel vivo, dalla prossima settimana, la pianificazione della rosa della prima squadra per la prossima stagione. I calciatori in odore di conferma dovrebbero firmare i nuovi contratti, così come potrebbero essere messi a segno i primi colpi ufficiali di mercato.

Scontata la conferma di Marfella, si punta ad un portiere esperto da affiancargli. Oltre ai nomi circolati nei giorni scorsi di Simone Colombi (Carpi), di Pierluigi Frattali (Parma) e di Nicola Leali (Foggia) è spuntato quello di Gabriel Vasconcelos Ferreira.

Gabriel, 27 anni, di nazionalità brasiliana, è stato l’estremo difensore del Perugia nell’ultimo campionato. Alto 1,93 metri per un peso di 90 kg., è cresciuto nel Cruzeiro ed è stato portato in Italia dal Milan che lo ha girato in prestito a Carpi, Napoli, Cagliari ed infine ad Empoli dove ha vissuto la sua migliore stagione risultando tra i migliori portieri della Serie B 2017-2018. Nel 2018 il suo cartellino viene acquistato dalla sua attuale squadra, il Perugia.