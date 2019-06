Marfella sarà l'ombra di un big: il portiere verso la riconferma

Scatta l’operazione numero uno. Il portiere potrebbe essere il primo tassello del nuovo Bari. In realtà, l’acquisto più vicino ad essere concluso è una vecchia conoscenza. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe essere definito il ritorno di Davide Marfella. Un’operazione per certi versi inaspettata. Sembrava difficile, infatti, che il club biancorosso confermasse gli under protagonisti della vittoria della serie D. In tal senso, il 19enne partenopeo sarà l’unica eccezione ad una strategia ben definita. Ed al contempo rappresenterà un investimento per il futuro. Marfella, infatti, non sarà prelevato dal Napoli con la formula del prestito (come è avvenuto lo scorso anno), bensì a titolo definitivo. Il motivo è semplice: da un lato, si sarà la possibilità al ragazzo di crescere con calma, senza essere sballottato in continui prestiti. Dall’altra, l’acquisizione dell’intero cartellino consentirà di non intaccare il numero di operazioni temporanee con le categorie superiori, stabilite nel massimo di sei. Una volta definita l’operazione Marfella, si aprirà una duplice opportunità per i Bari: puntare su un profilo esperto ed affidabile che funga da chioccia per il più giovane compagno, oppure effettuare un investimento su un portiere più giovane che sarà indiscutibilmente il titolare. Nel primo caso, Marfella potrebbe comunque non essere il prescelto per cominciare la stagione tra i pali, ma avrebbe il suo spazio, magari in Coppa Italia, competizione da non prendere sotto gamba perché consente, in caso di vittoria, di affrontare i playoff da una fase avanzata. Inoltre, sarebbe pronto a giocarsi le sue carte con il collega, senza perdere le speranze di esplodere definitivamente e far suo il posto di estremo difensore. Due, in particolare, potrebbero essere gli elementi accostabili a tale tipo di scelta di mercato. Simone Colombi, innanzitutto. Matteo Scala (uomo mercato biancorosso) conosce alla perfezione il 27enne di Seriate per averlo a lungo avuto alle dipendenze a Carpi, compagine nella quale milita da gennaio 2016, alternando stagioni in cui è stato titolare, ad altre in cui è stato un vice. Dunque, un usato sicuro pronto a qualsiasi evenienza. Interessa anche Pierluigi Frattali, classe ‘85, grande protagonista dell’ascesa del Parma dalla C alla A, ma scalzato da Sepe nell’ultimo torneo. Rilanciarsi a Bari sarebbe una sfida stimolante: l’operazione non sarebbe leggera sul piano dei costi, ma un tentativo si potrebbe esperire. La seconda ipotesi, invece, prevedrebbe l’arrivo di un portiere di grande valore, con una prospettiva di impiego più a lunga durata: un profilo che costringerebbe Marfella a rincorrere, ma gli permetterebbe anche di imparare gradualmente, senza il peso di grandi responsabilità. La lista dei papabili è vasta. Un nome di spicco è Alberto Brignoli, classe ‘91, di proprietà del Palermo con cui, tuttavia, sarebbe chiamato ad una complicatissima stagione, da affrontare con possibili pesanti penalizzazioni. Piacerebbe molto Francesco Bardi, 27enne del Frosinone: un sogno, più che un’idea perchè i ciociari dovrebbero puntare su di lui nel prossimo torneo. E allora, attenzione a Nicola Leali, 26 anni, reduce da sei positivi mesi al Foggia (nonostante l’esito del campionato dei dauni): i rossoneri lo restituiranno al Perugia, ma non sarà trattenuto in Umbria. Gli toccherà ripartire da una nuova avventura. Chissà che spostarsi qualche chilometro più a Sud della Puglia non si riveli una bella rivincita per lui, nonché un’intrigante opportunità di mercato per il Bari.