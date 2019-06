Bari, due le nuove piste: portano a Iori e a Ferrari

Non si fermano le voci su possibili acquisti del Bari, alle prese con l’allestimento della squadra per affrontare al meglio il campionato di Serie C.

I nomi nuovi spuntati nelle ultime ore, che si vanno ad aggiungere a tutti quelli segnalati finora, sono il centrocampista Manule Iori del Cittadella e l’attaccante Franco Ferrari, argentino in forza al Piacenza.



Iori, colonna portante del Cittadelle dal 2015, è il classico mediano utilizzato come regista difensivo. Il 37enne è molto abile dal dischetto: 21 i rigori messi a segno su 27 calciati.

Ferrari, il cui cartellino è di proprietà del Genoa, è un centravanti molto alto (1.93 cm) abile nel gioco aereo. Argentino, 23enne, ha quest’anno ben figurato nel Piacenza in Serie C disputando 19 partite e mettendo a segno 12 reti. È al momento ancora impegnato per la disputa dei playoff con la sua squadra.