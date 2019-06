Bari, i consigli di Braglia: «La differenza la fa il gruppo»

Catanzaro 2004, Pisa 2007, Juve Stabia 2011, Cosenza 2018. Ecco le quattro perle di Pietro Braglia. Il 64enne allenatore di Grosseto è un autentico specialista della serie C. Un campionato che ha bazzicato poco da calciatore (è stato a lungo colonna in A del Catanzaro, per poi proseguire in B con Triestina e Catania e chiudere in C2 alla Rondinella), ma in lungo e largo da tecnico: oltre le quattro promozioni in B, infatti, ha guidato pure Carrarese, Chieti, Sangiovannese, Lucchese, Taranto, Lecce ed Alessandria. Si è cimentato in ogni girone della Lega Pro, ma dal suo curriculum è facile intuire che il raggruppamento meridionale sia quello che conosce meglio. Una lunga milizia che non gli ha procurato solo gioie: con il Lecce, ad esempio, fu eliminato in semifinale dei play off dopo un’incredibile rimonta scandita da 18 risultati utili di fila, ad Alessandria fu esonerato a tre giornate dal termine della regular season dopo aver condotto gran parte del torneo solo in vetta (per poi subire il sorpasso decisivo dalla Cremonese). Stavolta, la C non lo toccherà. Perchè Braglia resterà a Cosenza, dove ha centrato una salvezza in B contro ogni pronostico. Ma si presta volentieri a indicare al Bari insidie e pericoli del cammino, dispensando preziosi consigli. «Ammetto che vedere una piazza come Bari in C faccia un certo effetto», afferma il trainer toscano. «Purtroppo le vicende del calcio talvolta sono imprevedibili e finiscono per travolgere anche realtà di grande tradizione. Ma il percorso intrapreso dalla famiglia De Laurentiis è destinato a produrre grandi risultati. Il primo passo della scalata è stato compiuto. Ora ne verrà uno più difficile, ma i mezzi per replicare il successo non mancano». E allora, ecco quali sono le linee guida da non smarrire? «Innanzitutto, occorre estrema lucidità nella costruzione e nell’assemblaggio del gruppo. Le squadre vincenti sono quelle che nascono sotto una precisa idea di gioco e con calciatori funzionali al progetto tecnico-tattico. I grandi nomi possono essere utili soltanto se si rivelano valori aggiunti in un preciso contesto. E poi non va sottovalutato l’aspetto umano che comprende la professionalità, la dedizione al lavoro, il coraggio. Potrà sembrare una banalità, ma in ogni competizione il gruppo scava la vera differenza. Il modulo, la difesa a tre o a quattro sono soltanto dettagli. Se si raggiunge una precisa identità, se i calciatori credono in ciò che propone l’allenatore e lo riconoscono come il loro leader, allora il primo mattone per il successo è stato posto. Poi è scontato che i risultati aumentino l’autostima e la fame di vittorie. Bari, in tal senso, non parte da zero: Giovanni Cornacchini ormai conosce l’ambiente e sa come gestirlo. In più, l’organico conta già diversi elementi esperti del torneo di C, nonché qualche big. Se la condizione fisica sorregge ancora Brienza, è indubbio che possa risultare determinate in questi contesti». Braglia, peraltro, si sofferma su una peculiarità del girone meridionale. «Il gruppo C è frequentato da piazze di grande tradizione, spinte da tifoserie grandissime. Ogni confronto ha il sapore di un derby. Ecco perché anche la città sarà chiamata a fare la differenza: Bari ha un pubblico superlativo che, però, dovrà calarsi nella categoria e sorreggere la squadra in ogni frangente. La C è imprevedibile: può prendere pieghe inaspettate anche nel rush finale oppure si può vincere attraverso il tortuoso percorso dei playoff. Perciò, testa e cuore servono davvero dal primo all’ultimo minuto di ogni turno».