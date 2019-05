Asse tra Bari, Napoli e Parma: spunta anche il nome di Dezi

Napoli, Parma e… Bari. Un’asse di mercato che potrebbe presto animare i primi movimenti della campagna trasferimenti estiva. Nelle ultime due stagioni, molteplici sono stati gli affari conclusi tra la compagine partenopea e i ducali. Possibile, quindi, che il club biancorosso entri in tale giro di affari. Ben inteso: l’intenzione della dirigenza pugliese è restare ben distaccata dalla realtà napoletana. Ma è altrettanto evidente che una corsia preferenziale potrebbe crearsi, soprattutto se si trattasse di elementi ritenuti funzionali al progetto tecnico-tattico di Giovanni Cornacchini. Nelle ultime ore, sono circolate le suggestive ipotesi legate a due esterni offensivi dotati di talento purissimo: Amato Ciciretti e Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo, capitano azzurro. Entrambi appartengono al Napoli, ma sono transitati dalla compagine emiliana nel 2017-18 (Ciciretti, in realtà, è rimasto in gialloblu fino allo scorso gennaio per poi passare all’Ascoli, mentre Insigne ha disputato l’ultima stagione al Benevento). Si tratta di due profili difficili da raggiungere, ma il fascino della piazza barese potrebbe fare la differenza. Attenzione, inoltre, a una serie di calciatori di proprietà del Parma che, per una serie di motivi, i ducali cederanno o presteranno a club di categorie inferiori. Un obiettivo concreto è Alessandro Minelli, 19enne difensore centrale che ha militato nel Rende: gli scout biancorossi lo hanno visionato più volte, insieme al compagno di reparto Gabriele Germinio (21 anni). Non è un mistero che piaccia molto Antonio Di Gaudio, 29enne attualmente al Verona, ma di proprietà del Parma che proprio con i veneti dovrà discuterne il futuro non appena si concluderà la finale dei playoff di serie B. Per il momento, si tratta di una suggestione: Di Gaudio sarà appetito come minimo da molti club cadetti, ma il Bari potrebbe avere le carte in regola per convincerlo. Una pista più concreta porta, invece, a Yves Baraje, 26 anni, travolgente esterno offensivo che ha giocato gli ultimi sei mesi al Padova. A proposito di ali, un elemento da seguire è Manuel Nocciolini, 30 anni: rientrerà ai ducali dopo la positiva parentesi al Ravenna, condita da undici reti, ma partirà senz’altro per una nuova destinazione. Esterno da battaglia, dotato di gran fisico, in C è una vera garanzia. Sono ali di gran talento, inoltre, Alessio Da Cruz (ora allo Spezia) e Cristian Galano (al Foggia): il primo difficilmente scenderà in C, mentre sembra da escludere un nuovo clamoroso ritorno del «Robben di Puglia» poiché l’intenzione della dirigenza barese è non creare revival. In Lega Pro è un lusso pure Antonio Junior Vacca, 29enne napoletano che il Parma ha prestato alla Casertana: transitato pure dal Foggia, ha le caratteristiche di organizzatore di gioco che tanto servirebbero ai galletti. Utile potrebbe essere pure Giovanni Pinto, 27enne laterale difensivo, in grado di disimpegnarsi su entrambe le corsie: esplose a Monopoli (quattro anni dal 2013 al 2017), ma nel torneo appena concluso ha trovato poco spazio a Pescara. Un nome sempre d’attualità, infine, è Jacopo Dezi: anche lui sarebbe un ritorno eccellente (è stato a Bari nel 2015-16) e per uno della sua qualità si potrebbe senz’altro fare un’eccezione riaccogliendolo. Immaginare in C una delle migliori mezzali della B è arduo, ma Dezi ha bisogno di recuperare un anno perso a causa di un grave infortunio. Bari gli è rimasta nel cuore ed ha bisogno di continuità: in fondo le vie del mercato sono infinite…