Bari, raduni selettivi 2002-2005: lunedì al campo Capocasale

In casa Bari fervono i preparativi per la riorganizzazione del settore giovanile con i primi raduni selettivi autorizzati dalla FIGC.

L'appuntamento è per lunedì 3 e mercoledì 5 giugno al campo sportivo Capocasale di Bari.

I raduni selettivi sono destinati ai classe 2004/2005 per i calciatori nati dal 01-01-2004 al 31-12-2005 (lunedì 3 giugno a partire dalle 14.30) e classe 2002/2003 per calciatori nati dal 01-01-2002 al 31-12-2003 (mercoledì 5 giugno a partire dalle 14.30).

Si consiglia di inviare all’indirizzo mail info@sscalciobari.it, entro e non oltre le ore 17.00 del 31-05-2019, i dati dei calciatori partecipanti, specificando nome e cognome, data di nascita, ruolo e allegando il nullaosta della società di appartenenza, copia del certificato di idoneità sportiva alla attività agonistica e copia del tesserino FIGC.

In alternativa sarà possibile registrarsi direttamente al Campo sportivo Capocasale, a partire dalle ore 14,30 dei giorni 03.06.2019 e 05.06.2019, in base alla data di proprio interesse.

Anche nei giorni dei raduni selettivi sarà obbligatorio presentare i dati dei calciatori partecipanti, specificando nome, cognome, data di nascita, ruolo, allegando il nulla osta della società di appartenenza, copia del certificato di idoneità sportiva alla attività agonistica e copia del tesserino FIGC.

I calciatori che non saranno in possesso di tutti i documenti richiesti non potranno partecipare al raduno selettivo