Tre innesti “top” per comporre un altro super reparto. Si è parlato a lungo del super attacco del Bari, formato da calciatori provenienti da categorie superiori. I vari Floriano, Neglia, Simeri sono autentici “marziani” per la serie D. Ebbene, la strategia dello stato maggiore biancorosso non cambierà in Lega Pro: il reparto avanzato dovrà dare precise garanzie. Un centravanti di grande spessore e due esterni offensivi di livello gli elementi da reperire. Fermo restando che saranno confermati Floriano, Neglia e Simeri, pronti a replicare la positiva stagione vissuta in Puglia, magari stavolta non da titolari inamovibili, ma pronti ad affrontare un’agguerrita concorrenza. E poi c’è Franco Brienza: la prossima settimana il capitano dovrebbe avere un colloquio con il presidente Luigi De Laurentiis. Il massimo dirigente biancorosso è intenzionato ad averlo al suo fianco da calciatore o da dirigente. L’impressione è che il fantasista di Cantù voglia, però, proseguire la sua avventura agonistica. Un’ipotesi percorribile, se si troverà una formula contrattuale agile: non è da escludere la stipula di un accordo a gettone. In organico va considerato pure Mauro Bollino: il trequartista, poco utilizzato nella parte iniziale della, era poi stato prestato alla Sicula Leonzio a gennaio, ma ha riportato la rottura del legamento crociato. Ora tornerà a disposizione: per tecnica e numeri, possiede i mezzi per essere utile al progetto barese. Sul mercato, la caccia al bomber animerà l’estate barese: le idee sono chiare, i contatti top secret. Erano circolati i nomi di Samuel Di Carmine e Mirko Antenucci, ma entrambi non sono per ora piste calde: il primo perché difficilmente accetterebbe la C a 30 anni, il secondo perché comporterebbe un investimento eccessivo per una punta vicina ai 35 anni. Più fluida la situazione sugli esterni: Antonio Di Gaudio (29enne in forza al Verona, ma del Parma) è un obiettivo che, però, potrebbe diventare concreto soltanto nella parte finale della sessione estiva. Attenzione, invece, a due calciatori di proprietà del Napoli: Roberto Insigne e Amato Ciciretti. Il fratellino d’arte dell’azzurro Lorenzo (25 anni) sta militando nel Benevento mostrando colpi di livello (otto reti), sebbene non con grande continuità: un’idea difficile, ma non completamente impossibile. Più percorribile la pista Ciciretti: esploso nel Benevento, è stato acquistato dal Napoli, ma non si è confermato né a Parma, né ad Ascoli. Bari potrebbe essere l’occasione di rilancio. Da seguire, infine, Yves Baraje, 27 anni, esterno senegalese del Parma che da gennaio ha militato a Padova: un’altra ipotesi intrigante.

Davide Lattanzi