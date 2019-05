Si sono conclusi i primi giorni di totale relax per il Bari. Dopo il “rompete le righe” di mercoledì scorso, sia lo stato maggiore biancorosso, sia la squadra si sono concessi un po' di tempo con le rispettive famiglie. Non si può ancora parlare di vacanze: da definire, infatti, ci sono una serie di aspetti che comporteranno l’esigenza per gran parte dell’organigramma dirigenziale e tecnico dei galletti di restare a disposizione del club, quantomeno fino alla prima decade di giugno. La prossima settimana, il presidente Luigi De Laurentiis ed il club manager Matteo Scala saranno impegnati a definire innanzitutto gli ultimi dettagli relativi al ritiro precampionato. Ormai scontato che sarà il Trentino la regione ad ospitare la truppa di Giovanni Cornacchini: l’organizzazione in loco sarà curata dall’azienda per il turismo dell’altopiano di Pinè e della Val di Cembra, luoghi che la squadra pugliese ha frequentato già nelle estati 2016 e 2017. Tre località sono in lizza per essere sede operativa della preparazione estiva, tutte nella stessa zona, con caratteristiche similari sia per quanto concerne gli hotel, sia per i centri sportivi. In particolare, sembra che Bedollo sia in leggero vantaggio su Baselga del Pinè. Il periodo, invece, dovrebbe essere pressochè definito: attorno al 10 luglio si terrà il raduno in sede per effettuare le visite mediche ed i primi test atletici, mentre la partenza vera e propria sarà fissata attorno al 12-13 con il ritorno in sede a fine mese per preparare la Coppa Italia di serie C che comincerà nella prima settimana di agosto. L’intenzione dei vertici biancorossi è arrivare in ritiro con il 75-80% della rosa definita, per far sì che l’ultimo mese di mercato sia dedicato ad eventuali occasioni imperdibili. Le linee guida tracciate da Luigi De Laurentiis nell’ultima conferenza stampa saranno la traccia da seguire: budget ingente per puntare alla promozione diretta (gli esborsi potrebbero sfiorare i dieci milioni di euro) per comporre un organico che sia un mix tra alcuni calciatori provenienti dalla A, una buona porzione dalla B ed un completamento da chi ha disputato la C ad alti livelli. La continuità, invece, sarà rappresentata dagli elementi che saranno confermati dopo aver vinto la serie D. Dopo il due giugno, saranno convocati Valerio Di Cesare, Zaccaria Hamlili, Francesco Bolzoni, Roberto Floriano, Samuele Neglia e Simone Simeri per convertire i rispettivi vincoli (stipulati nel rispetto delle norme appartenenti alla Lega nazionale dilettanti) in contratti da professionisti. Da sciogliere le riserve, inoltre, su Giuseppe Mattera (ha discrete chance di restare) e Andrea Feola, mentre sarà Luigi De Laurentiis in persona a dialogare con Franco Brienza per trovare una soluzione condivisa. L’impressione è che si cercherà una formula contrattuale agile (si valuta un accordo a gettone) per prolungare di un’altra stagione la carriera del 40enne fantasista.

Davide Lattanzi