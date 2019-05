Bari, 10 milioni di euro per il mercato: De Laurentiis vuole crescere in fretta

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, inizia a programmare la prossima stagione che si preannuncia di grande stimolo per la piazza barese. L’ingresso di grandi piazze in Lega Pro viene così considerato dal massimo dirigente barese: “Nella prossima stagione saremo attesi da grandi piazze, come Catania e Palermo. La C dell’anno prossimo sarà quasi una B2. L’arrivo di nuove squadre in C, anche blasonate, è una occasione di maggior stimolo per tutti. C’è l’occasione di poter essere guardati davvero da tantissimi italiani. Di sicuro la C si rafforza come categoria, per me questo è importante”. Il chiaro obiettivo della società biancorossa è quello di crescere in termini di popolarità e visibilità: “Il Bari è seguito in tutta Italia, rappresenta una grande piazza. Nel futuro mi aspetto solo di crescere. E quindi mi aspetto anche più partecipazione, l’anno prossimo si va tra i professionisti ed avremo gli occhi puntati ancor di più su di noi”. Chiaro l’invito del presidente ai tifosi di tornare numerosi allo stadio San Nicola per seguire la squadra del cuore. Per raggiungere questo obiettivo non saranno lesinati investimenti importanti per l’obiettivo promozione. Pronti, infatti, 10 milioni di euro da investire sul calciomercato per creare una rosa che possa immediatamente raggiungere la serie cadetta.