Tutte le riserve sono pressoché cadute: il Bari ripartirà da Giovanni Cornacchini. Manca l’ufficialità che sancirà il rinnovo del contratto del tecnico di Fano, ma l’investitura del presidente Luigi De Laurentiis non tarderà. Entro la fine della poule scudetto, arriverà l’annuncio, senza che la coda della stagione possa influire su una decisione ormai assunta dallo stato maggiore biancorosso. Ben inteso: la proprietà tiene moltissimo alla corsa per il tricolore di serie D. E non solo per un fatto di prestigio. Conta il merchandising perché intriga l’opportunità di realizzare la maglia della prossima stagione con lo scudetto cucito sul petto. Più ancora, piace l’idea di candidare Bari ad ospitare (nella suggestiva cornice del San Nicola magari anche in versione serale) la final four della competizione che si terrà i prossimi 31 maggio (le semifinali) e 2 giugno (la finalissima). Facile intuire che per realizzare il progetto, i biancorossi dovranno raggiungere la fase clou della poule, superando il triangolare eliminatorio, in programma dal 12 al 22 maggio contro il Picerno (vincitore del girone H) ed una tra Lanusei ed Avellino (in lotta per la vetta del gruppo G). Ma l’esito della post-season non influenzerà l’orientamento della famiglia De Laurentiis. Cornacchini ha raggiunto l’obiettivo prefisso: vincere il campionato con il minor numero di sofferenze possibili. Sul piano umano, inoltre, si è rivelato la persona perfetta per il nuovo corso: zero proclami altisonanti, poca ricerca della ribalta, totale dedizione al lavoro, trasparenza nei rapporti. Una dote, quest’ultima, preziosa per il coach biancorosso, nella gestione di uno spogliatoio zeppo di star per il mondo dilettantistico: eppure, fin dal primo momento, tutti hanno compreso che la finalità fosse l’immediato ritorno del Bari tra i professionisti, rinunciando a qualsiasi vetrina personale. Non deve, tuttavia, passare il concetto che la scelta sia stata basata soltanto sul profilo caratteriale. La dirigenza, infatti, è ben consapevole che concretezza e pragmatismo saranno le parole chiave anche in serie C: una categoria in cui non mancheranno i campi piccoli e spesso sintetici, gli ambienti ostili, gli avversari pronti a chiudersi ad oltranza e a disputare la gara della vita contro un club così blasonato. In tal senso, un calcio troppo ragionato non sarebbe probabilmente redditizio. Più utili, invece, potrebbero rivelarsi alcuni dei principali dettami di Cornacchini: la costante ricerca della profondità, il mettere nelle condizioni gli elementi più dotati di esaltare le loro qualità, una difesa impenetrabile come è stata la retroguardia barese nella prima metà del torneo in corso: ovvero, il frangente nel quale si è realmente costruita la promozione. Insomma, se l’estetica è stata sovente il capo d’imputazione per l’allenatore di Fano, la società lo assolve con formula piena. Perché il diktat resterà il privilegio del risultato. Il verbo da coniugare sarà ancora vincere, per rendere irresistibile la scalata verso l’alto. Ragion per cui, l’allestimento di una squadra altamente competitiva, sarà il principale impegno della proprietà che affiancherà ai migliori «over» attualmente in rosa, almeno altri sette-otto elementi di grande qualità, per poi completare l’organico con calciatori esperti della categoria e con qualche giovane promettente. Un mix che Cornacchini potrà plasmare con maggior tempo a disposizione, nonché con il suo equilibrio e con la duttilità tattica più volte palesata. E con quello spirito leggero che non guasta. Come ama ripetere lui, «l’allenatore capace è quello che fa meno danni possibili». Semplice e lineare. Bari, in fondo, ha disperato bisogno di fatti. Per uscire dal fango e tornare a sognare.