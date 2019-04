Pronto a festeggiare il ritorno in serie C, il nuovo Bari targato De Laurentiis, si appresta a fare un mercato alla grande. Dopo i rumorsdei giorni scorsi che aveva parlato di un interessamento della società biancorossa al portiere Pietro Perina del Cosenza e al mediano Antonio Di Gaudio del Verona, i galletti sembrano intenzionati a puntare forte anche su altri due calciatori che militano attualmente nel Cosenza. Si tratta di Luca Palmiero, centrocampista incontrista di 22 anni cresciuto nelle giovanili del Napoli, e di Gennaro Tutino, attaccante 22enne cresciuto anch’egli nelle giovanili partenopee. Entrambi i calciatori, autori di una ottima stagione con la maglia del Cosenza, sono di proprietà del Napoli. Il Cosenza detiene però il diritto di riscatto fissato a due milioni di euro. Il Bari ci proverà, per costruire una nuova stagione trionfale anche in serie C.