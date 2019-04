Una vera giornata biancorossa. Discorsi, premiazioni, momenti di spettacolo: Il Bari non si farà mancare davvero nulla per celebrare il suo ritorno tra i professionisti. La sfida di domenica al Rotonda, quindi, sarà l’appuntamento da non mancare per ogni sostenitore dei galletti. L’incontro con i lucani è in programma alle 15, ma i festeggiamenti cominceranno già mezzora prima. I tifosi, quindi, dovranno cercare di raggiungere lo stadio San Nicola in congruo anticipo. Il match sarà preceduto da un breve saluto del presidente Luigi De Laurentiis. Poi, spazio alla suggestione: l’ingresso delle squadre sarà accompagnato dalle note dell’inno che, per l’occasione, sarà cantato dal vivo dall’autore Sabino Bartoli. Altro momento musicale è previsto nell’intervallo, con l’esibizione di Renato Ciardo. A fine partita, il presidente Luigi De Laurentiis terrà un discorso più ampio, quindi sfileranno singolarmente dirigenti, tecnici e calciatori che (indossando la maglia celebrativa «Al primo colpo», prodotto che sta riscuotendo un ottimo successo di merchandising) saranno premiati con una medaglia proprio dal massimo dirigente. Seguirà la consegna della coppa di vincitrice del girone I di serie D da parte del presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. Il team biancorosso, infine, saluterà il pubblico con un giro di campo. Pertanto, la tifoseria potrà godersi un dopo partita di grande impatto. L’auspicio è che una tale organizzazione sia accompagnata da un colpo d’occhio all’altezza della situazione. La prevendita è cominciata a discreto ritmo: nelle prime ventiquattr’ore sono stati acquistati quasi tremila biglietti. Se si proseguisse a tale intensità fino a domenica, si potrebbe davvero immaginare un’affluenza superiore ai 20mila spettatori. Il dato che non dovrebbe lasciar spazio ad equivoci, almeno stando a queste prime indicazioni, è il nuovo record di pubblico: considerati i 7.680 abbonati, infatti, manca davvero poco ad abbattere la quota di 11.272 spettatori sancita nel primo incontro interno dell’attuale stagione, contro la Sancataldese lo scorso 23 settembre. La squadra si sta allenando per affrontare al meglio la gara: tutti disponibili, eccetto Brienza che prosegue nel lavoro differenziato a causa di una lesione muscolare al polpaccio. Se anche non dovesse recuperare, tuttavia, il capitano alzerà comunque la coppa che simboleggia la promozione in serie C.