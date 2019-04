Al primo colpo. La maglia celebrativa della promozione del Bari non rappresenta soltanto il festeggiamento del presente, ma anche un auspicio per il futuro. Nel senso che la ferrea volontà sarà proseguire la scalata a ritmi serrati. Archiviata la serie D, sarà tempo innanzitutto di festeggiare l’impresa con la città e la tifoseria: l’appuntamento è fissato per domenica prossima. La società comunicherà una serie di iniziative per coinvolgere quanto più possibile la tifoseria e ottenere il colpo d’occhio del San Nicola delle grandi occasioni. Contemporaneamente, però, si entrerà nel merito delle decisioni per costruire la prossima stagione. Non ha mai perso tempo lo stato maggiore biancorosso. Decine di giocatori monitorati, relazioni provenienti dagli osservatori, prospetti di giovani sotto la lente di ingrandimento: l’attività per rinforzare a dovere l’organico per il prossimo anno non si è arrestata durante la stagione. Ora, però, bisognerà entrare nello specifico. Si è a lungo parlato di possibili innesti nell’organigramma societario. In realtà, non sembrano esserci rivoluzioni in atto su tale piano. Il gruppo di lavoro che ha operato a Bari sarà confermato in blocco: il club manager Matteo Scala sarà ancora il dirigente di riferimento, coadiuvato dal segretario generale Antonello Ippedico e dal segretario sportivo Davide Teti, così come sarà ancora preziosa la consulenza dei dirigenti del Napoli Cristaino Giuntoli e Giuseppe Pompilio. Possibile, invece, qualche integrazione nel parco dei preparatori: accanto alla probabile permanenza del preparatore atletico Luca Lancioni e del preparatore dei portieri Roberto Maurantonio, dovrebbe essere inserito qualche altro collaboratore. Ingressi che, tuttavia, andranno imprescindibilmente concordati con l’allenatore. E qui si apre un capitolo a parte, relativo alla permanenza o meno di Cornacchini. Ben inteso: il lavoro del trainer di Fano è stato apprezzato perché il risultato è stato raggiunto e, nel complesso, senza affanni di sorta. Il tecnico marchigiano è benvoluto dalla dirigenza e stimato dalla squadra: ha mostrato equilibrio, senso pratico e serenità. Pretendere anche uno spettacolo continuo, dato il contesto, forse sarebbe stato poco realistico. Le perplessità, al limite, riguardano la relativa esperienza in Lega Pro (quattro campionati, nessuno di vertice) e l’eventuale tentazione di puntare su un profilo con un curriculum più vasto nelle categorie superiori, con cui impostare un discorso a più ampio raggio. Una scelta in merito, tuttavia, avverrà non prima di inizio giugno, quando sarà conclusa pure la poule scudetto: una coda di stagione che la proprietà intende affrontare con serietà e ambizione. I calciatori, infine. L’opera di rafforzamento sarà senza dubbio robusta. Tuttavia, il probabile cambiamento sulla composizione delle rose di C (si va verso l’abolizione delle differenze tra under e over, con il solo limite di poter prelevare un massimo di sei giovani da prelevare da A o B) potrebbe ampliare il numero di elementi in odore di conferma, non essendoci un numero prestabilito di over iscrivibili. Pertanto, oltre le scontate permanenze di Di Cesare, Bolzoni e Floriano, aumentano pure le chance di conferma di Mattera, Hamlili, Neglia e Simeri. Così come presumibilmente cadranno anche i residui tabù su Brienza: il fantasista ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura agonistica e, non occupando un posto in lista, diverrebbe un valore aggiunto.