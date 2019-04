Una delegazione della squadra biancorossa ha visitato il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari per offrire un conforto, in attesa della Pasqua, ai piccoli degenti. Nel pomeriggio, il segretario generale Antonello Ippedico, il tecnico Giovanni Cornacchini, il team manager Gianni Picaro, nonchè calciatori Floriano, Brienza, Di cesare, Neglia, Hamlili, Feola, Bolzoni e Simeri sono stati all’ospedale Giovanni XXIII per la consegna delle uova ai bimbi ricoverati. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Impegno 95”.