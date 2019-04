Ha guardato al suo ritorno a Bari sempre in prospettiva, Valerio Di Cesare. Figurarsi se ora si fa intimorire da una sconfitta o prendere dall’ansia di chiudere quanto prima la pratica promozione. Ed ora toccherà a lui «tirare» ancora il gruppo, infondere coraggio, magari segnare qualche altro gol per blindare una volta per tutte il salto in serie C. Il trentacinquenne romano, infatti, è stato un autentico trascinatore nella stagione dei galletti. Unico giocatore di movimento sempre presente in campionato, il solo ad avere un gettone in tutte le partite disputate dai biancorossi (ha giocato pure il match di Coppa Italia con il Bitonto), in più quelle sei reti che lo rendono il quarto miglior marcatore della squadra (alle spalle di Floriano, Simeri e Neglia) pur essendo un difensore. Numeri che valgono una delle storie più speciali della stagione: in pochi avrebbero scommesso su un suo ritorno dopo il brusco addio nel gennaio 2017 (dopo 46 presenze ed una rete a partire dall’estate 2015), a maggior ragione perché è l’unico calciatore pescato dalla A che aveva sul campo riconquistato con il Parma. E se con i ducali gli riuscì il doppio salto dalla Lega Pro al paradiso, ora sogna di riuscire con il Bari in un’impresa ancor più clamorosa.

Valerio Di Cesare, lo stop contro la Nocerina è definitivamente archiviato?

«È stata una sconfitta inaspettata, ma siamo pronti a ripartire: pensiamo solo a battere il Portici perché il successo ci porterebbe ad un passo dalla promozione».

Campi piccoli, ambienti complicati, terreni particolari: fattori che hanno talvolta condizionato il Bari in trasferta?

«Ogni squadra ha le sue peculiarità. Noi siamo un complesso che fa della tecnica una delle sue armi: è scontato faticare in campi al limite dei criteri per l’omologazione. Ma è pur vero che i calciatori forti sanno adattarsi e, nel complesso, il nostro rendimento esterno resta soddisfacente».

Da diverse settimane si sprecavano i conti sulla data dell’aritmetica promozione: i calcoli possono avervi condizionato?

«C’è la voglia di chiudere il discorso quanto prima perché ormai non manca molto. Tuttavia, non ho mai avvertito ansia: non abbiamo mai guardato la Turris o i punti di vantaggio, né pensato alla giornata in cui avremmo tagliato il traguardo».

Andò via a gennaio 2017 forse con un po’ di delusione, ora è uno dei simboli del Bari: una storia a lieto fine?

«Vorrei precisare che non ho mai avuto problemi con la gente. Forse due anni fa non mi aspettavo di essere ceduto, ma non ho esitato quando si è presentata l’opportunità di tornare, una scelta tanto insolita, quanto coraggiosa».

Come ha ritrovato Bari dopo il trauma-fallimento?

«La “botta” si è avvertita. Prima si giocava per andare in A, ora si è tra i dilettanti. Tuttavia, nella disgrazia, Bari ha avuto la fortuna di ripartire da una proprietà forte: magari negli anni scorsi si sfiorava la promozione, ma non si sapeva se si poteva partecipare al torneo successivo. Ora basi solide».

Ha giocato in C due anni fa: rispetto alla D, la differenza è notevole?

«Sì, ma l’altra faccia della medaglia è che si è assottigliato il gap tra le compagini d’alta classifica di C e quelle di B. Il prossimo anno sarà quello in cui il Bari dovrà costruire il suo futuro, allestendo una compagine in grado di ben figurare pure in prospettiva».

Brienza non ha accantonato il sogno di chiudere sul palcoscenico più prestigioso: ci pensa pure lei che ha quattro anni in meno del capitano?

«Mi piacerebbe e sono qui per questo. Un singolo torneo di D o C non avrebbe cambiato la mia carriera, ma tentare una grande scalata sarebbe una storia da raccontare. Inutile, però, guardare troppo avanti. Ora occorre vincere un campionato per volta».