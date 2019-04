Continua a tenere banco la sconfitta (la terza stagionale) del Bari targato Cornacchini. La tifoseria biancorossa, quanto mai sensibile alle “cadute” della propria squadra del cuore, si interroga sullo stato di evidente appannamento della compagine barese. Ma guardando in casa delle altre big, dal passato più o meno glorioso, partecipanti alla serie D di quest’anno non ci si può davvero lamentare.

Se per il Bari di De Laurentiis la promozione appare ormai una mera formalità, visti gli otto punti di vantaggio sulla Turris, per le altre compagini “nobili decadute”, il discorso è diverso.

Il Cesena occupa la prima posizione del girone F con all’attivo 75 punti in 34 giornate, ma è tallonato a due sole lunghezze dal Matelica: la promozione è tutt’altro che assicurata. L’Avellino, partecipante al girone G, insegue invano la vetta della classifica saldamente nelle mani del Lanusei. Il distacco tra le due squadre è di 5 punti con sole 4 partite al termine della “regular season”. Anche il Modena e la Reggiana sono rispettivamente seconda e terza nel girone D con un distacco di 6 e 8 punti dalla capolista Pergolettese.